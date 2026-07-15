A pocas semanas de las celebraciones por Fiestas Patrias, el sector turísmo en el valle del Mantaro atraviesa un panorama complejo. Los operadores turísticos reportan una marcada disminución en la llegada de visitantes y un bajo nivel de reservas.

El presidente de la Asociación de Centros Turísticos (Acetur), Manuel Carlos Nieto Rojas, señaló que el mercado turístico se encuentra “lento” y muy por debajo de las expectativas.

“Para esta época del año, las agencias de viaje ya deberían contar con un importante número de reservas en hospedajes, tours y espectáculos; sin embargo, actualmente solo registran entre un 5 % y 10 % de reservas”, explicó.

Brechas. Según Nieto Rojas, el nevado Huaytapallana representaba cerca del 30 % de los ingresos de las agencias de viaje; sin embargo, las restricciones para su visita afectaron el flujo de visitantes. Asimismo, cuestionó la falta de articulación entre el sector privado y la Dirección Regional de Turismo para fortalecer la actividad turística.

“Lo único que pedimos es articulación. Hasta la fecha no tenemos reuniones”, afirmó.

Resiliencia

Pese al difícil contexto, los operadores turísticos continúan impulsando nuevas propuestas.

Entre ellas destacan la ‘Ruta Santiaguera’, que incluye recorridos por las zonas incluidas en la festividad, degustación de licores, danzas típicas y experiencias gastronómicas.

Además, se mantienen los circuitos hacia la laguna de Paca, la Huaconada de Mito y otros atractivos del valle del Mantaro.

Como incentivo al turismo interno, Acetur también promueve el Pasaporte Huanca, que ofrece un 20 % de descuento en tours para los residentes de Huancayo.