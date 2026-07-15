Ante la llegada de “El Niño”, cuyos efectos ya se sienten, el director de la Agencia Agraria de Tarma, Omar Estares, advirtió que el impacto económico para los productores será sumamente grave.

El panorama climático será adverso y diferenciado, pues mientras en el norte y la costa se prevén lluvias intensas e inundaciones, en la sierra se prevén sequías.

Por ello, se recomendó a los agricultores de Tarma modificar urgentemente sus estrategias de producción para mitigar las pérdidas generalizadas en la región. La instrucción principal es evitar la siembra de cultivos de secano, que dependen exclusivamente de las lluvias, y sustituirlos por productos altamente resistentes a la falta de agua.

Las autoridades convocaron a 55 comunidades campesinas a trabajar junto a Defensa Civil y Senamhi en la limpieza de ríos, acequias y canales de riego. A su vez, se enfatizó la obligación de asistir a las capacitaciones, advirtiendo que no prevenir traerá consecuencias devastadoras.