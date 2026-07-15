Recientemente en el distrito cusqueño de Wanchaq se presentó la iniciativa del ‘ecotrueque’, que que busca incentivar la correcta segregación de residuos sólidos y fortalecer la participación ciudadana en las acciones de reciclaje

Con esta propuesta, los vecinos podrán acceder a mayores beneficios al entregar materiales aprovechables, y a cambio obtendrán distintos beneficios.

Quienes entreguen desde tres kilogramos de residuos, como papel, cartón, latas, botellas de plástico y vidrio, podrán acceder a productos como tarros de leche, azúcar, lentejas, táperes, macetas y papeleras, promoviendo así la valorización de los residuos.

Al respecto, los impulsores de esta iniciativa citaron que esta busca fortalecer la conciencia ambiental de la población, incentivando la participación activa de las familias en el reciclaje y fomentando prácticas responsables que contribuyan a mantener un distrito más limpio y sostenible.

“Con esta estrategia, se impulsa acciones concretas para la protección del medio ambiente, promoviendo la economía circular y una adecuada gestión de los residuos sólidos. Los vecinos reciclan y a la vez tienen acceso a productos de primera necesidad y artículos para el hogar”, refirió el alcalde William Peña.