Un sismo de magnitud 5.4 se registró a las 3:21:03 a. m. de este martes 14 de julio de 2026 en la región Cusco, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el organismo, el epicentro se ubicó 17 kilómetros al norte de Huayhuahuasi, en la provincia de Espinar.

El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 143 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo intermedio.

Características del sismo

El IGP informó los siguientes datos del evento sísmico:

Magnitud: 5.4

5.4 Fecha: 14 de julio de 2026

14 de julio de 2026 Hora: 03:21:03 (hora local)

03:21:03 (hora local) Profundidad: 143 km

143 km Epicentro: 17 km al norte de Huayhuahuasi, Espinar (Cusco)

17 km al norte de Huayhuahuasi, Espinar (Cusco) Intensidad estimada: III-IV en Huayhuahuasi

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales relacionados con este sismo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0439

Fecha y Hora Local: 14/07/2026,03:21:03

Magnitud: 5.4

Profundidad: 143 km

Latitud: -14.53

Longitud: -71.59

Intensidad: III-IV Huayhuahuasi

Referencia: 17 km al N de Huayhuahuasi, Espinar - Cuscohttps://t.co/kHWRt2b1Ij — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 14, 2026

Autoridades monitorean la situación

Tras el evento, se espera que las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo continúen con el monitoreo de la situación para determinar si existen afectaciones en la zona.

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el Perú se ubica en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, por lo que recomendó a la población mantener activados sus planes de emergencia y seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.