A sus cortos 8 años, la pequeña Arisbel Z. G. ha experimentado un horrible dolor al perder cinco dedos y ahora debe ser sometida a varias operaciones que buscan reconstruirle las dos palmas de sus manos y que recupere la funcionalidad que le permita tener una vida normal.

La desgracia ocurrió la tarde de este sábado en el distrito de Sausa en Jauja. Según el testimonio de los padres, Arisbel se encontraba jugando fuera de su casa cuando otro niño se acercó y le entregó un artefacto pirotécnico. Sin medir el peligro, la menor lo sostuvo con ambas manos. En segundos, el explosivo detonó entre sus dedos, destrozando casi por completo sus frágiles manitos.

En ese instante, con el apoyo de sus familiares la pequeña fue trasladada al hospital donde el personal médico tuvo que someterla a una delicada operación para controlar el abundante sangrado.

El parte médico del hospital de Jauja es desgarrador: tres dedos de la mano izquierda y dos de la mano derecha fueron amputados de manera traumática en el acto. Pero lo más crítico es que los dedos restantes también presentan graves compromisos óseos y vasculares.

Los galenos advirtieron que, sin una intervención quirúrgica de alta complejidad en las próximas horas, la niña podría perder también la funcionalidad de ambas manos.

Traslado

El director de la Red de Salud Jauja, Dr. Jorge Osores Sánchez, gestionó con éxito el traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima donde aseguraron una cama UCI pediátrica para la menor. Sin ese cupo, el traslado no habría sido autorizado.

En una ambulancia Arisbel salió el domingo desde el hospital Domingo Olavegoya de Jauja con destino al Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima, a donde llegaron en horas de la noche.

El padre de la menor, Omar Zurita la acompañó. En comunicación telefónica, narró que los médicos le dieron las primeras atenciones a su hija. Hoy sería sometida a la primera operación de varias, que buscan la recontrucción de ambas palmas de las manos. También, para devolverle la movilidad, se estudia el trasplante de los dedos de los pies para reemplazar los perdidos.