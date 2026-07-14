Un taxista fue hallado sin vida dentro de su vehículo en el distrito de El Tambo. La víctima se encontraba sentada en el asiento del conducor.

“El carro estaba parado desde temprano, cuando pasé a las 7:00 de la mañana, las ventanas estaban empañadas y pensamos que estaba durmiendo”, contaron los vecinos de la cuadra 2 de prolongación Atalaya, en El Tambo.

El hombre del volante que fue identificado como Amarildo Camarena Rosales (55), estacionó su vehículo frente a la losa deportiva del barrio Umuto, los familiares contaron que trabaja en horas de la noche con su taxi de placa BTJ-200 de la empresa Taxi Kaluz.

“Cerca de las 10:00 de la mañana los familiares nos alertaron de la desaparición del señor. Nosotros iniciamos la búsqueda y fue hallado en este lugar. Al ver que estaba dentro, por la desesperación los mismos familiares rompieron la ventana para auxiliarlo”, comentó el gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de El Tambo, mayor (r) EP Rubén Mendoza Soriano.

Policías de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la comisaría de El Tambo y la representante del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado a la morgue de Hualhuas.

Los agentes también buscaron cámaras de seguridad en la zona que permita esclarecer lo ocurrido con el taxista cuyo domicilio estaba solo a unas cuadras del lugar.