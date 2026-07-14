Tres camiones repletos de mercadería de contrabando fueron intervenidos por efectivos de la Policía Nacional y oficiales de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. El operativo ejecutado por la Policía Fiscal y aduaneros se cumplió en el kilómetro 8 de la carretera de Tarata a Tacna durante la madrugada de ayer.

Remanente de la “culebra”

Fueron intervenidos los camiones de placa de rodaje V4P-846, Z3L-885 y XK-846, que eran camiones Volvo modelos F12. Antes decenas de camiones que llevan contrabando eran conocidos como la “culebra” por lugareños que los avistaban ingresando al Perú en convoy.

Las unidades se encontraban con dirección a la ciudad de Tacna transportando sacos de maíz, harina de soja y envases descartables, aparentemente de procedencia boliviana y que iban a hacer vendidos en ferias que se realizan durante la semana en la Ciudad Heroica.

Golpe de Aduanas y la PNP

En el momento de la intervención se solicitó los documentos a los conductores los cuales no pudieron acreditar la procedencia legal de la mercadería. Una vez detenidos los vehículos fueron trasladados hasta la sede de la Policía Fiscal ubicada en la ex comisaría 24 de Junio en Gregorio Albarracín.

La mercadería así como los tres camiones incautados alcanzarían un valor de 1’500,000 soles. Cabe anotar que diversos productos que proceden de Bolivia como soja, maíz, azúcar, aceite y detergentes son trasladados hasta Tacna evadiendo los controles y el pago de impuestos para ser comercializados en mercados, ferias y tiendas. La mercadería fue referida hasta el depósito de Aduanas para el aforo y conteo oficial.