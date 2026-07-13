La Compañía de Minas Buenaventura junto con autoridades y representantes del distrito de Ichuña, en la región Moquegua, acordaron la creación de un Fondo de Desarrollo de 48 millones de soles, el cual permitirá financiar una cartera de proyectos civiles orientados a atender las necesidades de la población.

El acuerdo representa un hito dentro del proceso de diálogo sostenido entre la empresa minera, autoridades locales y la población de Ichuña tras más de dos años de trabajo conjunto, como zona de influencia de la Unidad Minera San Gabriel.

Ejecución de proyectos

Entre las iniciativas priorizadas se encuentran el mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento, la elaboración del expediente técnico de la carretera Jancopujo, acciones de prevención ante inundaciones, la formulación de un Plan de Desarrollo Concertado Participativo y la restauración de la iglesia principal de Ichuña.

Además, el distrito podrá acceder a un Fondo Revolvente de 8 millones de soles bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, lo que permitirá viabilizar nuevas intervenciones sin afectar el presupuesto municipal.

San Gabriel es una mina subterránea de oro y plata ubicada en el distrito de Ichuña en la provincia Sánchez Cerro. Se estima que produzca entre 150,000 a 160,000 onzas de oro al año. Su yacimiento cuenta con 1.8 millones de onzas de oro, pero podría extender la vida útil de la mina para lo cual se anunciaron campañas de exploración.