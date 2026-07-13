Una tragedia se suscitó éste domingo 12 de julio en pleno Cercado de Tacna cuando un joven militar perdió la vida en un accidente de tránsito. La víctima quien fue identificada posteriormente como el alférez de caballería Cristian Bernabé Quispe Luján (26) perdió la vida al despistarse con su motocicleta cuando circulaba por la intersección de la avenida Pinto y la avenida Bolognesi.

Al salirse de la pista aproximadamente a las 5:30 horas el motociclista se subió a la berma central estrellándose violentamente contra una de las palmeras.

Sufrió graves lesiones

Producto del fuerte golpe habría sufrido traumatismos en la cabeza y tórax por lo que quedó tendido inconsciente en la concurrida arteria.

El militar manejaba la motocicleta de placa 0863-CZ y hasta el momento se investiga si es que se encontraba en estado de ebriedad durante el accidente.

Murió en el hospital Unanue

Hasta el lugar llegaron serenos de la Municipalidad Provincial de Tacna y paramédicos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - Compañía 24, que le brindaron los primeros auxilios.

Luego fue derivado hasta el área de emergencia del hospital Hipólito Unane sin embargo se conoció que producto de sus heridas no sobrevivió al accidente.