Un violento accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista cuando circulaba por el kilómetro 1,314 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Hospicio, cerca a la frontera con Chile.

El fallecido fue identificado posteriormente como Henry Luis Montalico Apaza (20), quien murió en el lugar del accidente producto de las graves lesiones internas y externas.

Colisión con camioneta

El varón manejaba la motocicleta lineal de matrícula 9011-GZ, la cual colisionó contra una camioneta roja doble cabina marca Toyota de matrícula Z7F-925, que era conducida por Juan Carlos Turpo Ticona (37).

Los serios daños consistentes en el parachoques, capó, Llanta, tren delantero y puerta de la camioneta destrozados, revelan la magnitud del impacto contra el vehículo menor.

Se ahonda investigación

Las causas del accidente aún no han sido establecidas y se espera que la necropsia al cuerpo revele algunas pistas en las siguientes horas.

El varón fue trasladado hasta la morgue central de Tacna para la autopsia, en tanto se ahondan las pesquisas para determinar si manejaban en estado de ebriedad, si habrían infringido el reglamento de tránsito o alguno se habrían dormido.