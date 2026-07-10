La Procuradora Municipal de la comuna provincial de Tacna Sandra Alarcón Varilias remitió a la Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna toda la documentación relacionada al proyecto de creación del mercado mayorista y minorista San Pedro, con la finalidad de que realice una evaluación especializada y actúe conforme a sus atribuciones.

Según indica en el Oficio 086-2026 de fecha del 7 de julio, remite los informes técnicos, informes legales, actuaciones del concejo municipal, informes del órgano de control institucional, recursos administrativos y demás relacionados a la creación del mercado mayorista y minorista San Pedro.

Pone a disposición documentos

La abogada explica que “la valoración de dichos documentos de manera integral evidencia la conveniencia de que dichos hechos sean conocidos por la procuraduría pública especializada para su evaluación dentro de sus competencias”. Asimismo señala que debido al volumen de la documentación no se está enviando en físico, sino a través de un enlace para que pueda descargarlo en el formato digital.

Alarcón Varilias señala que tiene los documentos originales y que se ponen a completa disposición para brindar el apoyo técnico documental e interinstitucional que resulte necesario.

Busca transparentar proyecto

En el oficio que envía al procurador anticorrupción Reynaldo Cuayla Mamani reafirma “el compromiso permanente de defender los intereses patrimoniales e institucionales del Estado, la transparencia de la gestión pública y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción”.

La modalidad de construcción del mercado, “proyecto por activos”, ha sido respaldada por un grupo de comerciantes encabezados por Teresa Quispe Ccama, mientras que es cuestionado por otra facción liderada por Alex Quinto Cerrón.

Modalidad genera controversia

Teresa Quispe Ccama propone construirlo a través de un consorcio que obtendría una concesión de 30 años, comprometiéndose a financiar el proyecto de 29 millones de dólares.

Quinto Cerrón señala que se está direccionando el proyecto a un pequeño grupo de comerciantes y que no se está respetando la modalidad inicial que debía ser obras por impuesto.