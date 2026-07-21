La Microred de Salud de Cocachacra iniciará del 22 al 27 de julio una campaña de prevención del dengue con visitas domiciliarias en distintos sectores del distrito, en la provincia de Islay. La intervención busca evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad y reforzar las medidas de control, luego de que hace tres años se registrara un caso de dengue en esta jurisdicción.

La campaña, denominada “Unidos contra el Dengue”, estará a cargo del personal especializado que recorrerá las viviendas para inspeccionar los depósitos donde las familias almacenan agua y verificar la presencia de larvas del mosquito, Aedes aegypti.

El inspector sanitario ambiental de la Microred de Cocachacra, César Valenzuela Chacón, explicó a Canal 6 Mollendo, que aunque desde el caso detectado hace tres años no se han reportado nuevos contagios en el distrito, las acciones de vigilancia se mantienen de forma permanente.

“El zancudo está presente, pero no la enfermedad”, precisó el especialista al advertir que la presencia del vector obliga a mantener las labores preventivas para evitar la aparición de nuevos casos.

Durante las visitas, los profesionales inspeccionarán recipientes como cilindros, baldes, tanques y otros depósitos de agua, debido a que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito si no reciben una adecuada limpieza.

Valenzuela explicó que el Aedes aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de los recipientes que contienen agua. Estos quedan adheridos a la superficie y, si no se eliminan mediante una limpieza adecuada, con esponjas o escobillas, luego de aproximadamente 18 horas, los huevos pueden caer al agua y comenzar su desarrollo, completando su metamorfosis hasta convertirse en mosquitos adultos en un periodo de ocho a once días, dependiendo de las condiciones climáticas.

El especialista también pidió a los vecinos permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado, integrado por biólogos y otros profesionales, quienes además de revisar los depósitos brindarán orientación sobre el correcto almacenamiento del agua y las medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

La Microred de Cocachacra recordó que la prevención es la principal herramienta para evitar brotes de esta enfermedad, por lo que la participación de la población será fundamental durante el desarrollo de la campaña.