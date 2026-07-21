Alrededor de 15 mil personas sufren quemaduras cada año en el Perú y entre el 60% y 70% de los casos corresponde a niños, es decir, cerca de 9 mil a 10 mil 500 menores afectados anualmente. Así lo informó el cirujano plástico Juan Víctor Miranda del Carpio, representante de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), al advertir que la mayoría de accidentes ocurre dentro del hogar.

El especialista explicó que los menores suelen sufrir quemaduras al jalar ollas, tazas o recipientes con líquidos calientes mientras juegan cerca de la cocina. Precisó que los meses con mayor incidencia son enero, febrero y las vacaciones de medio año, cuando los niños permanecen más tiempo en casa y aumenta el riesgo de accidentes domésticos.

Miranda recordó que durante la pandemia las quemaduras infantiles registraron un incremento debido al confinamiento, aunque actualmente las cifras retornaron a sus niveles habituales. Añadió que, además de las campañas quirúrgicas, Aniquem desarrolla actividades preventivas en colegios y con padres de familia para reducir estos accidentes.

CAMPAÑA DE CIRUGÍAS GRATUITAS

Frente a esta realidad, Aniquem realizará por primera vez en Arequipa una campaña gratuita de cirugías reconstructivas para pacientes con secuelas de quemaduras. Las intervenciones se desarrollarán del 23 al 28 de agosto en la clínica Paz Holandesa y se espera beneficiar a más de 40 pacientes, tras un proceso previo de evaluación.

La campaña está dirigida principalmente a menores de 18 años con cicatrices que limiten el movimiento o afecten su calidad de vida. Las evaluaciones permanecerán abiertas hasta el 16 de agosto y esperan recibir a pacientes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y otras regiones del sur.

Los interesados pueden inscribirse o solicitar mayor información llamando al 989 127 536.