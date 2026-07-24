A pocas semanas de vivirse un nuevo aniversario en la ciudad de Arequipa, pocos detalles se conocen acerca de la Feria Arequipa 2026, evento que se realizará en el Centro Ferial Cerro Juli, administrado hoy en día por el Gobierno Regional de Arequipa.

Este evento estará a cargo del grupo empresarial Cerro Juli Eventos Corporativos SAC. Aunque este grupo aún no ha revelado los detalles sobre las fechas ni actividades que se realizarán en Cerro Juli entre la segunda y tercera semana de agosto, sí ha circulado un tarifario para el subarrendamiento de los stands en los pabellones que se alquilan en el campo ferial, cuyos precios fluctúan entre los 3 mil 780 soles y 18 mil soles, duplicando los costos de la Feria Arequipa 2025.

Al respecto, el gerente general del GRA, Juan Carlos Blanco, aseguró que la Región no puede regular los precios del subarrendamiento de los espacios del campo ferial, existiendo para ello ya un Texto Único de Servicios no Exclusivos (TUSNE) aprobado el 30 de diciembre del 2025 para el alquiler del centro ferial Cerro Juli, el cual se encuentra dividido en 16 sectores, cada uno de estos con una tarifa diferenciada para el tipo de evento que se realice.

“Ya es una situación que es de regulación de orden privado, ahí nosotros no tenemos competencia. Nosotros regulamos el contrato que tenemos con ellos en función al TUSNE, lo otro ya es libre mercado”, mencionó, además de hacer una exhortación sobre este subarrendamiento.

TARIFAS

Las diversas tarifas van desde los 450 hasta los 50 mil soles, dependiendo del sector que se alquile, pudiendo ser un evento social, para el sector público, cultural o evento general, todo ello a cargo de la Oficina Regional de Administración de la Región.

La Feria Arequipa, al tratarse de un evento general de carácter público, el alquiler de 15 de los 16 sectores del Centro Ferial Cerro Juli estaría costando 123 mil 150 soles a favor de las arcas del Gobierno Regional de Arequipa.

Cabe señalar que la promotora a cargo del Jardín de la Cerveza 2026 ya dio a conocer los detalles de los artistas invitados para el Jardín de la Cerveza. Por este espacio de 19 mil 300 metros cuadrados, la Región deberá recibir un pago de 50 mil soles, según el TUSNE, documento que no especifica si el pago es por evento o por día de alquiler.

Respecto a lo que es el subarrendamiento de los espacios de la Feria Arequipa, el grupo empresarial a cargo este año está cobrando alquileres de la zona de pabellones entre los 3 mil 780 y 4 mil 370 soles; en lo que respecta a espacios para las terrazas, el alquiler va por los 8 mil 700 soles; para el patio de comidas en la zona de comida rápida, el alquiler está en 6 mil soles; en tanto que para los restaurantes, el costo por stand se encuentra en 11 mil soles, mientras que los espacios destinados para brasas llegan a costar 18 mil soles.

Este tarifario difiere de la edición 2025, donde el precio de alquiler de los espacios de los pabellones oscilaba entre los 3 mil 200 y 3 mil 700 soles. En cuanto a las terrazas, el alquiler se situaba en 6 mil 400 soles, mientras que los espacios para la comida rápida se encontraban en 5 mil soles. A diferencia de este año, en el 2025 se alquiló un espacio para comedores en 9 mil soles.