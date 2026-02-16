El candidato a la Cámara de Diputados por el partido Renovación Popular, con el N.° 3, Carlos Candia Contreras, planteó la expulsión de extranjeros como una de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana, durante su participación en el programa Cara a Cara con Diario Correo .

Candia, abogado de 49 años y exasesor en el Congreso, indicó que el país necesita una reorganización urgente del sistema de justicia. “No es posible que la Policía capture a delincuentes y que en 24 horas la Fiscalía los libere. No es posible que la Policía sea golpeada por la Fiscalía”, cuestionó. En esa línea, anunció que impulsará un proyecto de ley para regular la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos.

El candidato afirmó que las fronteras del país “son coladeras” y consideró inaceptable que extranjeros detenidos en flagrancia recuperen su libertad con facilidad. Asimismo, propuso que los policías que terminen su formación permanezcan en las ciudades donde se prepararon, a fin de que conozcan la realidad de la región y se fortalezca la seguridad ciudadana, en lugar de ser trasladados a otras regiones, exponiendo su seguridad.

En agricultura, Candia promoverá una ley para eliminar a los intermediarios en la cadena de comercialización de productos como la cebolla y la papa. Según explicó, los agricultores venden sus productos a precios irrisorios en chacra, mientras que en los mercados lo comercializan a costos elevados, afectando tanto a productores como a consumidores.

Respecto a la reforma política, el postulante se mostró en contra de la bicameralidad. “Debería haber una sola cámara, porque la bicameralidad solo va a generar más burocracia”, afirmó.

En el sector Salud, criticó la situación de hospitales como el Maritza Campos y el de Cotahuasi, a los que calificó como “elefantes blancos”. También cuestionó la gestión en los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, donde, según dijo, algunos médicos priorizarían intereses particulares. Incluso observó que cuenten con playas de estacionamiento para sus vehículos, en medio de las carencias que afrontan los nosocomios.

