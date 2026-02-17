El candidato presidencial por el partido político Perú Acción, Francisco Diez Canseco, prometió “mano de hierro” de llegar a la presidencia de la República el 28 de julio, anunciando pena de muerte para corruptos y sicarios, para ello plantea salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en menos de 24 horas.

Diez Canseco llegó a la ciudad de Arequipa para participar en diversas actividades proselitistas, entre ellas la visita a mercados entre hoy y mañana. En conferencia de prensa realizada en la Plaza de Armas dio a conocer sus propuestas.

“Tenemos que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el pacto de San José solamente nos permite la pena de muerte para los traidores a la patria, aunque esos (corruptos) son traidores a la patria”, señaló.

Aunque en un inicio no precisó el mecanismo que usaría para salirse de la CIDH, indicó que por un tema de soberanía el Perú podría retirarse de la corte en 24 horas.

“Aquí nos han metido una serie de cuentos de que todo este proceso podría tomar año y medio, simplemente suspendemos el ejercicio de la Corte, eso lo haga en 24 horas una vez que gane las elecciones”, añadió.

De otro lado, en su plan de gobierno asegura que se reducirá el Estado con solo 10 ministerios, una fusión propuesta es la del Ministerio de Educación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no obstante, el candidato señaló que todo ello aún está en evaluación.

