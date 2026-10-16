Los gobiernos regionales cumplen un papel importante en la promoción y desarrollo del deporte dentro de sus jurisdicciones. Sin embargo, esta materia suele recibir poca atención al momento de formular propuestas en los planes de gobierno, en la región Arequipa, esta palabra solo se menciona en tres oportunidades.

Ahora Nación y Fuerza Arequipeña, las organizaciones políticas que disputarán una segunda elección para el Gobierno Regional de Arequipa, no son la excepción. En conjunto, la palabra “deporte” aparece apenas tres veces en ambos planes de gobierno.

En el caso de Alfredo Zegarra, de Fuerza Arequipeña, la principal propuesta vinculada al sector consiste en la construcción de infraestructura deportiva en todas las provincias de la región. Asimismo, el documento plantea la creación de centros de actividades extracurriculares, deportivas y culturales en los distritos con mayor incidencia delictiva. También menciona la implementación de una red permanente de orientación, deporte, cultura, tutorías, apoyo psicológico y derivación de casos como parte de una estrategia de salud mental.

No obstante, ninguna de estas iniciativas presenta detalles sobre presupuesto, plazos de ejecución o mecanismos de financiamiento.

Por su parte, en el plan de gobierno de Jenry Huisa, de Ahora Nación la única referencia al deporte aparece dentro de la propuesta de construcción de un bulevar turístico en el litoral de Camaná, donde se contempla la habilitación de espacios para la práctica de deportes de playa.

Es importante señalar que el Gobierno Regional juega un papel importante en la constitución del Consejo Regional del Deporte (CRD) de Arequipa, órgano que representa al Instituto Peruano del Deporte (IPD), dado que este es presidido por una persona propuesta por la institución Regional. Además, el consejo cuenta entre sus integrantes con otro representante de la entidad regional que tenga delegadas las competencias en materia deportiva.

De esta manera, pese a la influencia que tiene el Gobierno Regional en la promoción y articulación de políticas deportivas, el tema ocupa un espacio relegado en las propuestas de los dos candidatos que buscan dirigir Arequipa durante el próximo periodo de gestión.