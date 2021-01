A poco más de tres meses de los comicios electorales se puede observar rostros que ya han participado en anteriores procesos, incluso fueron elegidos, pero persisten en seguir ocupando cargos y ahora quieren ser parte del Congreso de la República.

“Si cumplen con el marco normativo, no veo problema alguno. La experiencia es buena si ayuda a la gente. La experiencia es negativa cuando se le ha demostrado delitos. Sin el acompañamiento de la experiencia, la energía de la juventud puede ser desperdiciada, manipulada, sorprendida y riesgosa. Los jóvenes están para aprender”, dijo al respecto el candidato de Fuerza Popular, José Manrique.

Algunos candidatos

Con una rápida revisión encontramos al más veterano en la política, Marco Falconí Picardo, quien postula por el partido Podemos Perú. Comenzó el 2006 como candidato a la primera vicepresidencia de la República del Perú por el Partido Político Fuerza Democrática, luego participó en las elecciones regionales del 2002, 2006 y 2010, y finalmente logró llegar al Congreso en el periodo 2011-2016 por Perú Posible.

Con menos experiencia pero un éxito más efectivo están los regidores de la comuna provincial Jorge Condori (Juntos por el Perú) y Christian Batallanos (Victoria Nacional), quienes ya solicitaron sus licencias.

“Algunos ven la política como un trabajo o negocio, en mi caso pienso que tenemos que recuperar la confianza de la población. Postulé por primera vez cuando me eligieron regidor, pero me di con la sorpresa de que la ley de municipalidades es muy alcaldista y no permite que se haga un adecuado trabajo de fiscalización”, comentó Jorge Condori.

También están los exregidores de Paucarpata, Clara Salinas, y de la provincial, Ricardo Medina. Otros personajes que tienen varias postulaciones son Giovana Aranibar y Edilberto Salazar, la primera ya tentó el parlamento y el segundo quiso ser alcalde provincial de Islay.

Partidos con problemas

Los que han tenido mala suerte son los candidatos del partido Contigo, ya que no lograron inscribirse a nivel nacional. “Las circunstancias se dieron de esa manera y no podremos participar. Pero creo que no hay mucho que escoger por eso los ciudadanos tendrán que evaluar los antecedentes. A veces lo nuevo tampoco es garantizado como el actual Congreso que no ha dado la talla”, dijo el consejero que integraba la lista de Contigo, José Luis Hancco.

Otra de las organizaciones políticas que tuvo problemas es Acción Popular, cuya lista fue declarada improcedente, pero según informó el personero legal, Andrés Risueño, han interpuesto un recurso de apelación. “Los integrantes de la lista están un tanto decepcionados sobre todo por lo desleal que fue Regina Lavalle. No tenía por qué presentar su renuncia al JEE, peor aun siendo extemporánea”, acotó.

Sugieren evaluar hojas de vida

Según el politólogo Carlos Timaná, los ciudadanos deben evaluar las hojas de vida antes de votar para tener mayor información de los candidatos ya que muchas veces tratan de ocultar información.

“No vemos renovación de los cuadros, son los mismos con el mismo estilo, y de los que tuvieron el cargo no hicieron una buena gestión. Esperamos que tengamos un Congreso que sea menos populista por el bien del país”, remarcó.

El domingo 11 de abril de 2021 son las votaciones para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas de la República y miembros del Parlamento Andino. Este año será peculiar porque debido a la pandemia no habrán mítines y demás reuniones, así que los candidatos tendrán que usar su ingenio para captar a los electores.

21 listas en Arequipa lograron inscribirse y solo una fue declarada inadmisible.

Candidatos que ya son conocidos

Proceso. Cinco listas están en periodo de tachas, de los cuales ya hubo observaciones en Victoria Nacional y Avanza País.

PARTIDOS: CANDIDATOS

Acción Popular: Regina Lavalle, Edwin Martínez Talavera, Luz Evelin Medina

Frente Amplio: Juan Elias Rojas Paredes

Fuerza Popular: José Manrique Salinas

Juntos por el Perú: Clara Salina, Jorge Condori

Partido Aprista Peruano: Jorge Chirinos

Somos Perú: Guido del Carpio

Partido Morado: Moisés Chuctaya Huarca, Nicolás Talavera

Partido Nacionalista Peruano: Raúl Batallanos

Partido Contigo: José Luis Hancco Mamani

Perú Libre: Jaime Quito Sarmiento, María Agüero Gutiérrez

Victoria Nacional: Giovana Aranibar, Edilberto Salazar

Renovación Popular: Ricardo Medina