Momentos de tensión se vivieron durante el desfile cívico por Fiestas Patrias realizado ayer en la autopista Arequipa–La Joya, en el distrito de Cerro Colorado, cuando un grupo de asistentes abucheó y pidió la salida de dos candidatos que participaron en la actividad, pese a que la organización había prohibido la presencia de postulantes.

Los cuestionados fueron Roberto Muñoz, alcalde de Socabaya y candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el movimiento regional Avancemos Arequipa, y Hermes Oscco, aspirante a la alcaldía de Cerro Colorado por la misma agrupación. Ambos ingresaron al recorrido integrando una delegación que interpretaba la danza del Wititi, saludando y bailando mientras avanzaban por la vía.

Entre “abucheos” y gritos, los asistentes exigieron que los candidatos abandonaran el desfile al considerar que se estaba incumpliendo la disposición de no permitir la participación de representantes políticos durante la actividad cívica.

Ante lo ocurrido, el maestro de ceremonias informó por el micrófono que la organización lamentaba el incidente y anunció que se revisaría cómo la delegación permitió el ingreso de los postulantes, pese a la restricción.

Un video difundido en redes sociales también captó la reacción del alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, quien se levantó de su asiento en el estrado oficial mientras observaba el paso de los candidatos con evidente sorpresa y las manos en la cintura. Vera Paredes también participa en el actual proceso electoral como candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, al igual que Mirtha Ruelas, alcaldesa de Yura.

El desfile fue organizado por el Frente de Desarrollo de las Asociaciones de Vivienda de la Autopista Arequipa–La Joya y reunió a 26 asociaciones de vivienda. La actividad implicó el cierre de la autopista, pero sin contar con la autorización del Gobierno Regional de Arequipa, por ser de competencia regional.