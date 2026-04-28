El cierre de ambos carriles de las vías más transitadas de la ciudad desató este lunes un fuerte caos vehicular en el Cercado de Arequipa y el distrito de Yanahuara. Se trata de la primera cuadra de la avenida Ejército, en el tramo comprendido entre las calles Misti y Recoleta, donde la Municipalidad Distrital de Yanahuara ejecuta trabajos de cambio de adoquinado de piedra por concreto.

Aunque inicialmente la Municipalidad anunció que la intervención se realizaría por tramos para mitigar el impacto en el tránsito, desde hoy se dispuso el cierre de ambos carriles, lo que provocó una congestión generalizada en ambos sentidos de la vía. Las mayores complicaciones se registran desde la avenida Juan de la Torre y la calle Ayacucho, afectando a los conductores que se desplazan del Cercado hacia Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado.

Cambio de adoquines de piedra por concreto en la primera cuadra de la Av. Ejército en Yanahuara (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

En sentido contrario, la situación no es distinta. Los vehículos que provienen de Cayma y Cerro Colorado con dirección al centro de la ciudad también enfrentan largas filas y retrasos.

La comuna de Yanahuara informó que el carril de subida de este tramo será habilitado el viernes 1 de mayo, mientras que el carril de bajada estaría concluido el martes 5 de mayo, fecha en la que se restablecería completamente el tránsito vehicular.

Congestión vehicular en la Av. Ejército por el cierre de la primera cuadra (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

VÍAS ALTERNAS CONGESTIONADAS

Como rutas alternas, se recomendó a los conductores que se dirigen hacia la avenida La Marina girar desde la avenida Ejército a la altura de la avenida Emmel, continuar por José Abelardo Quiñones o tomar la vía de Ronda La Recoleta. Sin embargo, estas rutas también han colapsado, generando congestión en calles estrechas de urbanizaciones como El Jardín y La Recoleta.

Para quienes se desplazan en sentido de subida desde el puente Grau, la recomendación es desviar por la avenida Bolognesi, seguir por la Cuesta del Ángel, girar por la calle Misti y retomar la avenida Ejército. Aun así, el alto flujo vehicular mantiene saturadas estas vías alternas.