Cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada «Los Usurpadores de Ampaca» fueron detenidos por agentes de la Divincri, tras ser sorprendidos en un terreno que habría sido invadido por más de 30 personas para lotizarlo ilegalmente, en el distrito de Uchumayo.

La intervención ocurrió la tarde de ayer en el lote 1071 de Pampa La Estrella, luego de que Javier Díaz Macuchapi denunciara que un grupo de desconocidos ingresó violentamente a su propiedad, destruyó parte del cerco perimétrico y comenzó a colocar estacas y esteras para delimitar los lotes.

El denunciante presentó una escritura pública del 2 de septiembre de 2026 para acreditar la propiedad del predio.

Ante ello, agentes del Área de Asuntos Sociales de la Divincri acudieron al lugar y encontraron aproximadamente 30 personas. Sin embargo, al advertir la presencia policial, varias escaparon en distintas direcciones.

Durante la intervención fueron detenidos Luz Fernández Ancco (43), Tania Choque Flores (36), Rocío Boza Peralta (50), Pedro Tunco Mamani (58) y Jorge Pinto Boza (33). Asimismo, los policías incautaron una motocicleta de placa 32934V, y un automóvil Suzuki de matrícula V4T-643, que permanecían estacionados dentro del terreno. Los cinco intervenidos son investigados por el presunto delito de usurpación agravada.