Agentes del área de Secuestros de la División de Investigación Criminal (Divincri) capturaron a Sixto Celestino Flores Hancco (41), alias “Dexter”, presunto integrante de la banda “Los Injertos de Ciudad Blanca”, dedicada a la extorsión.

Según las investigaciones, el detenido habría exigido el pago de 40 mil soles a una comerciante a cambio de no atentar contra su vida. La víctima, identificada como Carla F.R., denunció ante la Policía que recibió reiteradas amenazas de muerte.

Tras las diligencias iniciales, los efectivos identificaron el número telefónico desde el cual se realizaban las llamadas extorsivas, el mismo que figuraba a nombre del intervenido. Con esta información, se procedió a su detención en flagrancia en el distrito de Mariano Melgar.

Durante la intervención, se le halló en posesión un celular Samsung modelo A55, equipo que había sido reportado como robado ante el Osiptel.

Las investigaciones continuaron y permitieron ubicar un segundo número vinculado al caso, lo que condujo a los agentes hasta Medali C. R., quien manifestó haber adquirido el chip en el centro comercial Nuevo Mundo, en el Cercado de Arequipa.

Posteriormente, los detectives se trasladaron a dicho establecimiento, donde intervinieron al vendedor Alexander Q. Q. En el local se incautaron 25 equipos móviles, 13 tarjetas SIM, 27 porta chips y diversos accesorios, los cuales serán sometidos a investigación como parte del caso.