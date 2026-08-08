Agentes de la Policía Nacional del Perú ubicaron y capturaron en Santa Clara a Henry Chauca Conde, alias “Fabián Chauca”, prófugo de la justicia incluido en la lista de los “Más Buscados” del Ministerio del Interior.

Durante la intervención se confirmó que el capturado registraba una Notificación Roja de Interpol, emitida a solicitud de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, además de una condena vigente de 16 años de pena privativa de la libertad por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violación sexual, relacionados con un hecho ocurrido en Arequipa en 2005.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con los procedimientos y hacer efectiva la condena impuesta por el órgano jurisdiccional.

CRIMEN EN PAUCARPATA

El caso se remonta al 22 de abril de 2005, cuando una estudiante del Centro de Idiomas de la UNSA acudió junto a sus amigas al local Jakaranda. Según la investigación de la Fiscalía, la joven y una amiga fueron trasladadas a un local de la avenida Dolores por Dalger Ramos (sentenciado años atrás a 25 años de prisión como autor del homicidio) junto con el ahora capturado, quien también viajaba en el vehículo.

Tras varias horas, los demás jóvenes se retiraron del local, quedando en el auto solo la estudiante, Dalger Ramos y Henry Chauca, con la supuesta intención de llevarla a su casa. Sin embargo, la trasladaron hasta un sector alejado y oscuro de Pozo Negro, en Paucarpata, donde, de acuerdo con la investigación, uno de ellos abusó sexualmente de la joven; posteriormente la golpearon y la asfixiaron en un canal de regadío.

Mientras Dalger fue sentenciado y cumple su condena desde hace años, el ahora detenido permaneció no habido durante más de dos décadas, lo que motivó que la Corte Superior de Justicia de Arequipa gestionara su búsqueda, además de una orden de captura y una reparación civil fijada en 20 mil soles.