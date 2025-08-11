Un adolescente de 14 años acusado de agredir sexualmente y provocar la muerte de una niña de casi 4 años en el distrito de La Joya, en Arequipa, fue detenido por la Policía Nacional del Perú este fin de semana en una remota estancia de Puno, donde se ocultaba.

Fue capturado el pasado 9 de agosto por agentes de la Policía Nacional en un anexo del distrito de Azángaro, en Puno, luego que el menor de edad se mantenía oculto desde hace varios meses para evadir la acción de la justicia.

Según el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, la captura fue posible debido a un trabajo de inteligencia y coordinación entre diferentes unidades. El acusado fue puesto bajo custodia y será sometido a las diligencias correspondientes en el marco de la investigación por el grave delito.

Además, indicó que la vivienda donde se ocultaba pertenecía a su madre. Así también, la noche de este domingo fue trasladado a la ciudad de Arequipa y hoy lunes será puesto a la autoridad judicial que lo solicita. El menor será investigado como infractor.

A su vez, el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, coronel PNP Eduardo del Campo, comunicó que se harán los procesos preliminares, como examen de antropología forense, y biológicos.

CASO

Como se recuerda, el 1 de febrero, la niña fue llevada al centro de salud El Cruce con diversos moretones y mordeduras, supuestamente tras una caída, según versión del menor sospechoso. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde ingresó a UCI y confirmándose el abuso.

Después de 18 días aproximadamente de internamiento, la menor falleció.