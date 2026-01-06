La Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) cerró el año 2025 con una carga procesal de 416,900 expedientes, cifra que representa un incremento respecto al cierre del 2024, cuando se registraron 401,299 casos. Estas cifras evidencian una mayor presión sobre el sistema judicial, según informó el presidente de la CSJA, Nicolás Iscarra, durante la apertura del año judicial.

Del total de expedientes registrados en 2025, 171,997 procesos (42%) se encontraban en trámite, mientras que 240,903 (58%) correspondían a la etapa de ejecución. Frente a este escenario, Iscarra destacó que se logró resolver 111,898 expedientes en trámite, lo que equivale al 63.58%, reflejando —según indicó— un esfuerzo de jueces y trabajadores judiciales para reducir la mora.

En cuanto a los procesos en ejecución, durante el 2025 se resolvieron 28,615 expedientes, lo que representa el 12% de dicha carga. Este porcentaje es ligeramente menor al registrado en el 2024 (13%), no obstante, Iscarra precisó que la carga en esta etapa se incrementó en un 5%, por lo que consideró el resultado como un avance.

Para enfrentar la carga procesal, Iscarra anunció el inicio de la construcción de la nueva sede judicial de Cerro Colorado. Detalló que el expediente técnico ya fue aprobado y que en los próximos días comenzarán los trabajos. Precisó que el terreno se encuentra saneado a nombre del Poder Judicial y que la obra tendrá un plazo de ejecución de diez meses.

Resaltó además una mejora en los tiempos de resolución en diversas especialidades. Por ejemplo, en materia civil, los procesos redujeron su duración de 151 a 101 días. En el ámbito familiar, los procesos de tenencia disminuyeron de 199 a 71 días, y los regímenes de visita de 176 a 76 días. Asimismo, los procesos de alimentos redujeron sus plazos de 136 a 77 días.

Los juzgados unipersonales y colegiados penales redujeron los tiempos de juzgamiento de 152 a 64 días.

