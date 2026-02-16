La celebración de los carnavales en el distrito de Majes, provincia de Caylloma dejó serios daños en la plaza Los Pioneros, cuyo principal espacio de área verde terminó convertido en lodo tras la masiva concurrencia de personas el último domingo.

Gran parte del césped y las plantas ornamentales desaparecieron por completo debido al constante tránsito y juegos realizados durante los festejos por carnavales. En varios puntos de la plaza solo quedó tierra removida y húmeda, afectando el ornato y la imagen urbana del espacio público.

Daño al área verde de la Plaza Los Pioneros por jugar carnavales (Foto: Difusión)

Ante la situación, la Municipalidad Distrital de Majes emitió un comunicado exhortando a la población a cuidar las áreas verdes y respetar los espacios públicos. La comuna informó que, tras los daños, fue necesario realizar labores adicionales de limpieza y mantenimiento.

Asimismo, se pidió a los vecinos evitar arrojar residuos como latas de spray, globos y otros desechos. Según se informó, decenas de latas fueron abandonadas en la plaza luego de las celebraciones.

Asimismo, el personal de parques y jardines tendrá que remover la tierra compactada y resembrar el pasto y las plantas ornamentales, trabajos que demandarán tiempo y recursos municipales.

