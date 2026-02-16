Un total de 17 personas ingresaron al área de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa, al presentar irritación en los ojos, tras presentar conjuntivitis química, luego de haber sido expuestas a espuma en spray durante los juegos de carnavales.

El médico Ángel Aragón, encargado del servicio de Emergencia, informó que solo el domingo se atendieron 12 casos y la mañana de este lunes otros cinco pacientes. La mayoría eran adolescentes y jóvenes, con una edad promedio de 15 años.

Según explicó el especialista, la afectación se produce por el contacto directo de los ojos con los químicos contenidos en las espumas, lo que genera inflamación de la conjuntiva, acompañada de ardor intenso, dolor, lagrimeo y enrojecimiento. “Dependiendo del tiempo y del grado de exposición, la lesión puede ser más severa”, precisó.

La espuma causa conjuntivitis química, según el periodo de exposición (Foto: Yunsu Pariapaza)

La conjuntivitis química ocurre cuando la sustancia química altera la superficie ocular, provocando una reacción inflamatoria inmediata. Aunque en estos casos no se reportaron complicaciones graves y todos los pacientes fueron dados de alta, la exposición repetida o prolongada puede ocasionar daños en la córnea.

El médico recomendó evitar exponer directamente los ojos a este tipo de productos durante las celebraciones de carnavales. En caso de contacto, indicó que se debe lavar de inmediato con abundante agua limpia y acudir a un establecimiento de salud si persisten las molestias.

