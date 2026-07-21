Julio Jesús Roncal Cáceres, de 25 años, salió a trabajar como cualquier otro día, pero no volvió a casa. Desde el 14 de julio, su teléfono permanece apagado y su familia no ha recibido ninguna señal que permita conocer su paradero.

El joven trabajaba en un taller de carpintería ubicado en el pasaje Chorrillos, en Miraflores, y según el relato de su madre, Luz Marina Cáceres, aquel día cumplió con sus actividades habituales. Sin embargo, después del mediodía salió de su trabajo para supuestamente almorzar con sus dos hermanos menores de edad, pero la cita nunca se concretó y desde entonces no volvió a ser visto.

YAPEO A OTRO NÚMERO

La última pista del carpintero estaría relacionada con un supuesto trabajo que debía realizar. Desde el celular de Julio se envió un mensaje a un cliente pidiéndole una transferencia de 700 soles como adelanto del trabajo que debía realizar. La transferencia no se hizo al número del desaparecido ni al de su madre que solía recibir dinero de los trabajos de Julio. En el mensaje se adjuntó el número de una tercera persona a la que su familia asegura no conocer.

Según la versión de la madre, la operación se realizó alrededor de las 6:47 de la tarde. Desde ese momento, Julio dejó de aparecer en línea en WhatsApp y su celular quedó apagado.

La familia identificó al titular del número de Yape que recibió el dinero como una persona domiciliada en Trujillo e identificado como Miguel Ángel Villena. No obstante, los intentos por comunicarse con él fueron infructuosos, pues el teléfono también permanece apagado. Sus amigos y allegados aseguraron que no conocen al receptor de la transferencia ni saben qué relación podría tener con Julio.

Luz Marina Cáceres denunció la desaparición ante la Policía y entregó información sobre la transferencia y la identidad del receptor del dinero. Sin embargo, afirma que no ha recibido avances concretos.

“Solo me dicen que los deje trabajar, pero no me informan nada”, expresó. La mujer señaló que acude constantemente a la dependencia policial, pese a que también debe trabajar y atender a sus otros hijos.

Según explicó, la Policía habría solicitado información bancaria sobre los movimientos del receptor del dinero. Además, estaría pendiente la revisión de cámaras de la Municipalidad de Miraflores para determinar a qué hora y hacia dónde se desplazó Julio, antes de perder contacto.

Familiares, amigos y compañeros coinciden en que no es habitual que el joven permanezca incomunicado, pues incluso cuando viajaba mantenía contacto con su familia.

“Siempre estaba en línea. Si perdía su celular, buscaba otro número para llamarnos. Nunca desapareció de esta manera”, sostuvo su madre.

Finalmente, pidió a su hijo que regrese a casa si puede escucharla y suplicó a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Policía. “Tu madre, tus hermanos y toda tu familia te estamos esperando. Y si alguien lo tiene, por favor, suéltelo”, expresó entre lágrimas.