Leonel Chuquicondo, representante del Frente de Defensa y Desarrollo de la Comunidad Campesina de Ucuchachas (FREDECOU), denunció la existencia de deficiencias en la carretera entre Llanca y Ucuchachas, en el distrito de Choco, provicnia de Castilla y cuya segunda etapa fue ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa por administración directa.

Con imágenes en mano, el comunero señaló que algunas partes de la vía como badenes se encuentran destruidos, “lo han llenado la quebrada del río de tierra nada más y encima le han echado concreto, pero cuando el río estaba en roca fija ahí es donde se debió hacer el vaciado de concreto”, detalló.

Esta obra demandó 10.2 millones de soles a la Región, cuya ejecución se realizó entre julio del 2023 y septiembre del 2025, procediendo a su inauguración en octubre del año pasado. No obstante, el frente de defensa advirtió otros contratiempos antes de que la obra fuera entregada.

Tal y como se registra en oficios remitidos en julio del 2025, el FREDECOU ofició al Consejo Regional de Arequipa por la duplicidad de trabajadores en obras de la provincia, además de que no se estaba cumpliendo con todas las especificaciones.

El comunero indicó que se trabajaron cerca de 7 kilómetros de vía, sin embargo, según notas de prensa de la Región, los trabajos se hicieron en 9.4 kilómetros, “por lo menos hay en tres tramos que la carretera está rajada (…) el día que lo inauguraron el 31 de octubre del año pasado ya a los dos días estaba la carretera rajado”, precisó.

Esta vía es utilizada por las comunidades campesinas de Llanca y Ucuchachas para el comercio y su traslado de los 350 habitantes.