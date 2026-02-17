Las intensas lluvias que se registran en la región Arequipa continúan generando estragos. Esta vez, la carretera del distrito de Quicacha, en la provincia de Caravelí, quedó interrumpida en los sectores de Tiruque y Sajuara, debido al incremento del caudal del río Chaparra.

El aumento del nivel del afluente arrastró rocas de gran tamaño que terminaron sobre la vía, impidiendo el tránsito vehicular. Como consecuencia, unidades de transporte y vehículos particulares no pueden circular por la zona, afectando el desplazamiento de pobladores y el traslado de productos.

El tránsito quedó interrumpido en el distrito de Quicacha por presencia de rocas en el río (Foto: Municipalidad de Quicacha)

Según informó la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del distrito de Quicacha al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el personal de la municipalidad retira las rocas acumuladas. Para ello, se han dispuesto equipos pesados, entre ellos retroexcavadoras, con el fin de despejar la carretera en el menor tiempo posible.

Debido a esta situación, se exhorta a los conductores a evitar transitar por el sector hasta que terminen las labores de limpieza y se garantice el tránsito.

