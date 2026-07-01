La semana pasada, los detectives de la Divincri de la ciudad de Huaraz, en la región Ancash capturaron a Piero André Jesús Hilario Reyes (22), Jesús Miguel Ballón Giraldo y Martin Romel Mejía Rashta (26), por estar implicados en presuntos casos de extorsión diversos alcaldes, entre ellos Sergio Bolliger Marroquín, burgomaestre del distrito de Yanahuara.

Tras la denuncia hecha por el alcalde, la policía rastreó el origen de las llamadas y mensajes detectando que se hacían desde la ciudad de Huaraz.

El cruce de información con agentes de dicha región, permitió establecer que ese mismo teléfono se usó para amenazas y exigir dinero a otras víctimas por lo que se realizaron las diligencias correspondientes que permitieron la captura de los implicados.

De acuerdo con las pesquisas, uno de ellos se encargaba de obtener la información de las victimas; otro enviaba las amenazas, mientras que el tercero facilitaba cuentas bancarias para recibir el dinero exigido.