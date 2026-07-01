Manolo Arjona, integrante histórico de Locomía y protagonista de la época dorada del grupo español, falleció este miércoles a los 58 años en su domicilio de Viladecans, Barcelona.

La noticia fue confirmada a EFE por Xavier Font, fundador de la banda, y por el propio grupo a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“ Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo ”, escribió Locomía.

“ Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos ”, agregan.

Aún no se han confirmado las causas oficiales de su fallecimiento. De acuerdo con fuentes cercanas citadas por El País, Arjona pasó parte del martes pintando, una de sus grandes pasiones, antes de ir a dormir. “Se acostó y ya no se levantó”, señalaron. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima de Viladecans.

Manolo Arjona integró el núcleo fundador de Locomía junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, en los inicios del proyecto en Ibiza, concebido como una propuesta artística que combinaba moda, baile y vida nocturna.

La agrupación llamó la atención por su estética extravagante, sus enormes abanicos y sus coreografías, hasta que fue descubierta por el productor José Luis Gil, entonces presidente de la discográfica Hispavox, quien la llevó a convertirse en uno de los grupos pop más exitosos de España.