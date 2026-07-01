Christian Cueva se encuentra en el ojo público tras revelar detalles inéditos de su romance con Pamela Franco. Durante una conversación en el pódcast ‘Tampoco Tampodcast’, el futbolista abordó diversos aspectos de su vida sentimental y una de sus declaraciones terminó por sorprender a los conductores.

Durante la entrevista, el volante nacional respondió con total sinceridad cuando le consultaron si los celos forman parte de su relación.

“ Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo ”, manifestó el futbolista.

Franco intervino poco después para precisar que ese aspecto nunca ha generado conflictos en la pareja. “No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos”, aseguró la artista, quien descartó que el tema afecte la estabilidad del romance.

Más allá de hablar sobre los celos, el futbolista aprovechó la conversación para expresar la admiración que siente por su pareja y resaltar el cariño del público cada vez que aparecen juntos.

“ Yo me admiro cuando voy de la mano con ella a la calle y la gente uff. Yo admirado de ella, que la gente sepa la belleza que es ”, sostuvo Cueva.

El deportista también sorprendió con una comparación que llamó la atención de los conductores del programa. “Es la época de Marc Anthony y Jennifer López. Ella es mi JLo de la cumbia”, dijo entre risas.

En otro momento de la entrevista, Christian Cueva afirmó que desde el inicio tuvo claro su interés por la cantante y que fue él quien dio el primer paso para acercarse.

El futbolista aseguró que atraviesa una etapa de plenitud y resaltó la importancia de Pamela Franco en su vida. A su vez, la cumbiambera indicó que lo que la enamoró fue la conexión que nació entre ambos. “Es algo que se siente”, indicó.