Los asistentes al concierto de Harry Styles en el estadio Wembley, en Londres, vivieron un momento de preocupación cuando el artista cayó al escenario mientras interpretaba As It Was.

Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron diversas especulaciones entre sus seguidores.

Debido a la intensa ola de calor que afecta al Reino Unido, algunos fanáticos creyeron que el cantante se había desmayado por las altas temperaturas. Sin embargo, esa versión fue descartada posteriormente.

De acuerdo con TMZ, el incidente ocurrió porque Styles se atragantó brevemente con agua mientras realizaba una de sus habituales interacciones con el público. Tras permanecer unos segundos en el suelo para recuperar la respiración, se levantó y continuó el espectáculo sin mayores inconvenientes.

Los videos grabados por los asistentes muestran al artista bebiendo agua antes de escupir parte del líquido, dejar el tomatodo sobre el escenario y caer de espaldas mientras intentaba recuperar el aire.