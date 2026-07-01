MTC adjudica obra millonaria Arequipa-La Joya a empresa con antecedentes de corrupción

Pese a los cuestionamientos que arrastra una de sus empresas integrantes por casos de corrupción en distintos países, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó la buena pro para la construcción de la Vía Regional Arequipa–La Joya al Consorcio Ejecutor La Joya, conformado por China Road and Bridge Corporation Sucursal del Perú e Integral Consultores S.A.C.. El contrato supera los S/ 408,7 millones, es decir, cerca de S/ 37 millones más que el presupuesto inicialmente previsto por el Estado.

La adjudicación se concretó ayer, 30 de junio, luego de que el único competidor que disputaba el proceso fuera descalificado por no acreditar la solvencia financiera exigida en las bases del concurso. De esta manera, el consorcio liderado por la empresa de origen chino quedó como el único postor hábil y fue declarado ganador.

El proyecto comprende la construcción de más de 24 kilómetros de la carretera Vía Regional Arequipa–La Joya, que unirá los distritos de Cerro Colorado y La Joya bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO

El valor referencial fijado por el Estado para la obra era de S/ 371 639 553,64. Sin embargo, la propuesta presentada por el Consorcio Ejecutor La Joya ascendió a S/ 408 766 344,91, equivalente al 109% del presupuesto inicial.

Debido a que la oferta superaba el monto referencial, el comité de selección solicitó evaluar la viabilidad del incremento. Finalmente, la Oficina de Planificación del MTC confirmó la disponibilidad de recursos para asumir el sobrecosto y Provías Descentralizado autorizó oficialmente la modificación del presupuesto, permitiendo la adjudicación del contrato.

ANTECEDENTES POR CORRUPCIÓN

La adjudicación también vuelve a poner sobre la mesa los antecedentes de China Road and Bridge Corporation (CRBC), una empresa que ha enfrentado cuestionamientos y sanciones internacionales por presuntos actos de corrupción e irregularidades en procesos de contratación pública en diversos países.

Pese a ese historial, la compañía integra el consorcio que ejecutará una de las obras viales más importantes para Arequipa, con un plazo de ejecución de 570 días calendario.

Con la buena pro ya otorgada, el siguiente paso será la firma del contrato para iniciar la ejecución de una obra considerada estratégica para mejorar la conexión entre Cerro Colorado y La Joya.

EMPRESA ELIMINADA

En el concurso también participó el Consorcio Inversor Cerro Colorado, cuya propuesta económica era de S/ 362,7 millones, aproximadamente S/ 46 millones menos que la oferta finalmente adjudicada.

No obstante, el comité de selección determinó que dicho consorcio no cumplía con el patrimonio neto mínimo exigido en las bases. Mientras el requisito era acreditar S/ 558 millones, el cálculo efectuado conforme a las reglas del proceso estableció que solo alcanzaba alrededor de S/ 244 millones, motivo por el cual fue descalificado por falta de capacidad financiera.