El guardaparque Alberth Sánchez Vásquez, integrante de la Reserva Comunal El Sira, fue reconocido por National Geographic Camping Perú tras ser seleccionado como representante de la región Ucayali en el Primer Concurso Nacional de Formatos Audiovisuales 2025.

El certamen reunió cerca de 3 mil propuestas provenientes de distintas regiones del país y eligió únicamente a nueve ganadores, quienes destacaron por la creación de contenidos que promueven el patrimonio natural y el turismo sostenible.

Compromiso con la conservación de la Amazonía

Alberth Sánchez, de 28 años, es ingeniero agroforestal, beneficiario de Beca 18 e integrante del pueblo indígena shipibo-konibo. Desde hace tres años trabaja como guardaparque en la Reserva Comunal El Sira, área natural protegida ubicada entre las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco.

Su labor combina el monitoreo y protección de la biodiversidad con la fotografía y la producción de contenido audiovisual para difundir la riqueza natural y cultural de la Amazonía.

“Recibir este reconocimiento ha sido una motivación para seguir haciendo lo que más me gusta: mostrar la riqueza natural y cultural de mi región”, expresó Sánchez.

Reconocimiento por promover la naturaleza del Perú

La distinción fue otorgada por Consorcio Sur Andino S.A.C., operador autorizado de la marca National Geographic Camping Collection Perú, por su aporte en la creación de contenidos que promueven destinos nacionales y experiencias sostenibles en armonía con la naturaleza.

Durante su trabajo en la Reserva Comunal El Sira, Alberth participa en patrullajes, monitoreo de fauna mediante cámaras trampa y seguimiento de especies emblemáticas como el oso de anteojos y el paujil del Sira, ave endémica de esta área natural protegida.

Una inspiración desde la infancia

El joven guardaparque contó que desde niño admiró el trabajo de quienes protegían el bosque en su comunidad, experiencia que despertó su interés por la conservación.

Tras culminar sus estudios universitarios en Lima, decidió regresar a Ucayali para trabajar cerca de su comunidad y contribuir a la protección de los bosques amazónicos.

Su objetivo ahora es fortalecer las investigaciones sobre la conservación del oso andino y continuar documentando las historias de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la Amazonía.

Sernanp destaca el liderazgo de los guardaparques indígenas

Para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), este reconocimiento pone en valor el compromiso y liderazgo de los guardaparques que trabajan en las áreas naturales protegidas del país, especialmente de aquellos provenientes de pueblos indígenas que contribuyen a la conservación del patrimonio natural peruano.

Por su parte, Marina Gozalo, Explorer de National Geographic Camping Perú y organizadora del concurso, destacó la autenticidad del trabajo de Sánchez.

“Encontré una mirada genuina y un criterio fotográfico muy sólido. Él representa aquello que buscábamos: peruanos que viven la naturaleza, la conocen y la promueven desde sus propios territorios”, afirmó.