Por más de un año, el proyecto de drenaje pluvial para el distrito de El Tambo fue presentado como una de las principales inversiones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas más pobladas de Huancayo. Sin embargo, hoy la iniciativa enfrenta serios cuestionamientos luego de que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) reconociera que no cuenta con el marco legal necesario para su implementación y que los recursos asignados resultan insuficientes incluso para culminar los expedientes técnicos.

En junio de 2025, el entonces ministro Durich Whittembury participó en la firma de un convenio para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de drenaje pluvial de los sectores NG-16 y NH-17 de El Tambo. En aquella oportunidad se anunció una inversión cercana a los S/34 millones para esta etapa.

Sin embargo, las expectativas generadas entonces contrastan con la situación actual. Consultado sobre el futuro del proyecto, el actual titular del MVCS, Wilder Sifuentes Quilcate, admitió que existe un pedido de crédito suplementario ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero también reveló un aspecto que genera preocupación: según sus declaraciones, aún se requiere un cambio normativo debido a que “no existe marco legal para la implementación” de este tipo de intervenciones.

La afirmación abre una interrogante inevitable. Si el propio ministerio reconoce en 2026 que carece de un marco legal para la implementación del proyecto, ¿sobre qué sustento técnico y jurídico se firmó el convenio anunciado públicamente en 2025? La situación pone en evidencia posibles deficiencias en la planificación estatal .

A ello se suma el problema financiero. Mientras la inversión requerida para los expedientes técnicos bordea los S/34 millones, el crédito suplementario considerado para este proyecto este año apenas supera los S/5 millones.

El ministro argumentó que una asignación mayor no podría ejecutarse durante el presente ejercicio presupuestal y correría el riesgo de revertirse al Tesoro Público. No obstante, la explicación confirma que los recursos disponibles están lejos de cubrir las necesidades del proyecto.