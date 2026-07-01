El Poder Judicial dispuso continuar con el proceso de amparo presentado por el Consejo de Promoción y Desarrollo del Turismo de Lima (Proturismo) contra el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la resolución de primera instancia que había declarado improcedente la demanda y ordenó que el caso sea analizado en el fondo.

Según Proturismo, la acción busca que se declare la nulidad de la Adenda N.° 6 al contrato de concesión del aeropuerto, suscrita en 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), en el extremo que estableció el cobro de la TUUA a los pasajeros en conexión.

La Sala Constitucional concluyó que la jurisdicción constitucional sí es competente para resolver el caso, por lo que el expediente regresará al Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del cobro.

¿Qué es la TUUA de transferencia?

La TUUA de transferencia comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025 a los pasajeros internacionales que realizan conexión en el Aeropuerto Jorge Chávez. Actualmente, la tarifa asciende a US$11,86.

El pasado 2 de junio, el MTC y LAP firmaron la Adenda N.° 9 al contrato de concesión, mediante la cual se eliminó este cobro para las conexiones nacionales, pero se mantuvo para los pasajeros internacionales hasta el año 2041.

De acuerdo con Proturismo, desde la entrada en vigor de la tarifa se han cancelado ocho rutas internacionales desde y hacia el Perú.

Asimismo, el gremio sostiene que, según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC, el tráfico internacional de pasajeros registró en abril una caída interanual de 0,50 %, mientras que la Junta de Aeronáutica Civil de Chile reportó una disminución de 9,8 % en la ruta Santiago-Lima durante marzo.

También existe otra demanda

Además del proceso de amparo, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) presentó una acción contencioso-administrativa contra la resolución de Ositrán que fijó la TUUA de transferencia.

La demanda, que ya fue admitida por el Poder Judicial, cuestiona la metodología empleada por el organismo regulador para calcular la tarifa y sostiene que se aceptó la información proporcionada por LAP sin una fiscalización independiente.