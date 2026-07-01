El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de Rafael López-Aliaga, excandidato presidencial de Renovación Popular (RP), para postular al cargo de teniente alcalde de Lima.

La instancia dictaminó que no se ha validado su renuncia –que él mismo presentó– como senador por la misma agrupación política, un cargo que alcanzó en las elecciones del pasado 12 de abril.

Argumentos

Fue el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que proclamó senador a López-Aliaga, aunque este se negó a recibir la credencial respectiva.

Por ello, el JEE de Lima Centro precisa que esta “validez y eficacia (del cargo de senador) se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico”.

“Dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”, agregó.

En esa línea, detalló que la dimisión presentada constituye “únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, mediante las cuales expresa su voluntad de no recibir la credencial ni asumir el cargo”.

Sin embargó, remarcó que estos documentos “no acreditan por sí mismos la modificación de la situación jurídica”, pues “no se han acompañado resolución, acuerdo o cualquier otro acto resolutivo emitido por el JNE o el Congreso de la República, según corresponda”.

“La documentación presentada únicamente acredita la formulación de comunicaciones ante entidades públicas, mas no la existencia de un acto jurídico de la autoridad competente que modifique el estado jurídico vigente del candidato”, agregó. A López-Aliaga le queda apelar la decisión en el JNE.