El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, insiste en no reconocer los resultados de la segunda vuelta que, al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dan como ganadora a Keiko Fujimori de Fuerza Popular (FP).

Ayer por la madrugada, anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

ESCENARIO

En un mensaje publicado en sus redes sociales ayer por la madrugada, Sánchez Palomino dijo estar convencido de la grave afectación al proceso electoral y a la intangibilidad de la normativa electoral en la segunda vuelta.

En ese sentido, reiteró que las reglas del juego se cambiaron, esto en referencia a que las actas del extranjero llegaron en valijas diplomáticas.

“Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, escribió en X.

Por su parte, Brígida Curo, excandidata a la segunda vicepresidencia de JP, le envió un mensaje a los más de nueve millones de peruanos que votaron por la agrupación.

“Ellos han elegido a JP, nuestro agradecimiento y reconocimiento. El presidente es Roberto Sánchez, en Perú ha ganado. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quiere imponerse con este fraude, nosotros no vamos a reconocer”, indicó.

Una postura similar tuvo Ernesto Zunini, secretario general de JP, quien no respondió a la prensa si reconocería o no los resultados.

“Creemos que hay un problema de legitimidad, pero también de legalidad”, dijo.

El diputado electo evitó usar la palabra fraude.

“Creemos que se ha vulnerado la legalidad del proceso. Vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que podemos disponer hasta las últimas consecuencias”, aseguró.