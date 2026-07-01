La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público inició una investigación contra los fiscales que intentaron archivar una investigación por un presunto caso de corrupción que alcanza a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la empresa Gilat Newtorks Perú S.A.

La pesquisa alcanza al fiscal provincial penal Juan Carlos de la Cruz Tito y a la fiscal adjunta provincial Kelly Wendy Cabezas Vilca, ambos del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima.

EL CASO

En 2025, Correo informó que la Fiscalía ya investigaba a Rosa Nakagawa (exviceministra de Comunicaciones), Nadia Villegas (exdirectora general de Concesiones en comunicaciones), Alberto Ñecco (exdirector ejecutivo de Proinversión), Aldo Laderas (exdirector de proyecto), José Aguilar (exsecretario técnico del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones-Pronatel) como autores y contra Arieh Gad Rohrstock (gerente general de la empresa Gilat) como cómplice de la presunta comisión del delito de colusión agravada.

La Fiscalía tenía como hipótesis que los entonces funcionarios del MTC, así como de Proinversión, habrían concertado con representantes de la empresa Gilat para adjuntar una licitación.

(Puedes leer más detalles del caso en este enlace)

Esta es la carpeta fiscal que había iniciado la Fiscalía contra Gilat. (Foto: Documento de Correo)

INTENTO

El 16 de junio de 2025, los fiscales presentaron un requerimiento de sobreseimiento, es decir, solicitaron el archivo del caso.

(Puedes leer más detalles del pedido de archivamiento del caso en este enlace)

En el documento, los fiscales señalan que no es posible presentar una acusación ante la falta de elementos de convicción que acrediten el delito de colusión agravada.

Cabe precisar que hasta el momento no se ha realizado una audiencia para evaluar la petición fiscal ante el Poder Judicial.

Al respecto, Yvett Romero de la empresa Gilat, informó a este medio que la compañía opera proyectos de comunicaciones en el Perú hace 28 años.

“El caso de la carpeta fiscal, ya se ha ordenado el archivo del expediente, al no encontrar elementos de convicción. La empresa que ha iniciado todo este tipo de denuncias o demandas, tanto en el fuero civil como constitucional, han sido desestimadas en todas las instancias, incluida en el Tribunal Constitucional”, indicó.

Sobre los fiscales Juan Carlos de la Cruz Tito y Kelly Wendy Cabezas Vilca se presentó una queja porque -según la denuncia- no valoraron la declaración de un testigo protegido, antecedentes, documentaciones y más.

Así, la ANC decidió investigar a ambos fiscales porque se cuestionó conductas funcionales durante el ejercicio de sus funciones.

El caso se encuentra ahora en un expediente a cargo de la fiscal Silvana Rejas Cevasco, responsable de la Unidad de Investigación Preliminar de la ANC en Lima Centro.