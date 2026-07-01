La encargatura de Bernardo Pachas Serrano como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá prolongarse más allá de lo previsto. Tal como lo reveló Correo la semana pasada, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha declarado desierto el Concurso Público para la Selección y el Nombramiento del jefe de la ONPE. Como corresponde, la respectiva resolución ya se emitió.

Este diario tuvo acceso al documento, en el que se confirma que la sesión del pleno de la JNJ que adoptó tal decisión se desarrolló el último jueves, sin la presencia de su presidenta, María Teresa Cabrera –por estar de vacaciones– y del magistrado Gino Ríos Patio.

En consecuencia, votaron a favor los miembros Víctor Chanduví, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Cayo Galindo y Rafael Ruiz. Es decir, el concurso se declaró desierto por unanimidad.

EXCLUIDO

Tal como lo mencionamos el último viernes, la candidata Amparo Ortega presentó su renuncia por una “situación personal de salud” que demanda su atención –la que fue aceptada el pasado 26 de junio–, por lo que en ese momento el único candidato que seguía en carrera era Carlos Loyola Escajadillo.

Este diario accedió a la Resolución N° 414-2026-JNJ, en la que se refiere que ese mismo día fue excluido Loyola Escajadillo del proceso.

El motivo fue omitir información sobre dos procesos judiciales vigentes en su declaración jurada inicial, los contenidos en el Expediente N° 00322-2021 (sobre obligación de dar suma de dinero) y el Expediente N° 00704-2021 (sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales). La resolución no ofrece mayores detalles.

La JNJ detectó estas omisiones, por lo que la Comisión de Selección y Nombramiento debatió excluir al postulante.

Esta medida se aprobó –precisa la mencionada resolución– por mayoría, con los votos discordantes de Germán Serkovic y Rafael Ruiz.

En consecuencia, el documento dispone en su artículo primero excluir a Loyola, mientras que en su segundo artículo establece: “Declarar desierta la Convocatoria N.º 001-2026-SN/JNJ - Concurso Público de Méritos para la Selección y Nombramiento del Jefe de la ONPE”.