Cayarani adquiere maquinaria mediante obras por impuestos

El distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyos adquirió un total de ocho maquinarias pesadas con una miniván, mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión de S/8 millones 389 mil.

La maquinaria está conformada por una retroexcavadora, dos camiones volquete de 15 metros cúbicos, un rodillo liso, una motoniveladora, una excavadora hidráulica, un camión plataforma cama baja y una miniván. La adquisición se realizó bajo la modalidad de contrata.

La entrega oficial de las unidades se realizó en la plaza principal de Cayarani, donde se informó que el financiamiento estuvo a cargo de las empresas Ferreyros y Unimaq, a través del mecanismo de obras por impuestos.

Además de la compra de maquinaria, el proyecto contempló la construcción de un local para el mantenimiento de las unidades y oficinas administrativas. Esta infraestructura costó S/2 millones 746 mil y está dentro del financiamiento de los 8 millones de soles.

Con la incorporación de estos equipos, la municipalidad debe garantizar el personal operario y la ejecución de obras para generar desarrollo del distrito.