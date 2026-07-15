Un joven motociclista resultó con la pierna izquierda fracturada, después de ser arrollado por un auto la mañana de ayer cerca al Puente Tabla, en el caserío Calunga en la provincia de Virú.

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Se trata de Wilmar Poveda Gonsalez (18), quien se dirigía a su casa en el sector Santa Elena, cuando ocurrió el accidente.

Vecinos y otros conductores lo ayudaron para sacarlo de la carretera, pues Wilmar no podía desplazarse. Minutos después llegó la ambulancia del Hospital de Virú y lo evacuaron al establecimiento de salud para que reciba atención especializada. El chofer del auto quedó detenido.