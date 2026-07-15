Inseguridad. Momentos de terror y angustia vivieron los integrantes de una familia en el sector La Campiña en el distrito de Moche, cuando tres delincuentes armados incursionaron en la vivienda y robaron todo lo que pudieron.
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De acuerdo a la versión de las víctimas, al parecer los facinerosos tenían información que la familia tenía ahorros y tras encontrar el botín huyeron. También se llevaron artefactos electrodomésticos y otros objetos.
La Policía investiga para identificar a los delincuentes. Los vecinos han pedido mayor patrullaje por el sector.
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