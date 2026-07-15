Tras un trabajo coordinado entre agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo y sus pares de Chiclayo, se logró capturar a Andy Yofran Quispe Cruz, alias “Andy”, presunto cabecilla de la banda criminal “Los Pepes”, facción de la organización delictiva “Los Pulpos”.

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La detención de este hombre que era intensamente buscado por la Policía debido a su presunta vinculación a casos de extorsión y sicariato en la región La Libertad, sucecidó la noche del último martes, en la intersección de las avenidas A y 2, en el distrito de Pimentel (Chiclayo),

Sobre “Andy” pesaba una notificación Roja INTERPOL, un orden de detención vigente del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo y, además, registra antecedentes por secuestro, tentativa de feminicidio, violación sexual y múltiples hechos de extorsión agravada.

Durante la intervención se incautó una pistola marca FN con serie erradicada y 7 municiones, dos celulares, dinero en efectivo (S/ 11,300 y US$ 303), DNI falso a nombre de otra persona y una motocicleta en la que se desplazaba.

Los hechos configurarían presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y uso de documento público falso. El detenido y las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Cabe indicar que “Andy” es nada menos que primo hermano del alias ‘Jhonsson’, el actual jefe máximo de ‘Los Pulpos’, quien también es intensamente buscado por la autoridades.