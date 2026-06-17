Caylloma celebra aniversario con concurso de danzas autóctonas

Como parte de las actividades por el 201 aniversario de creación política de la provincia de Caylloma, se realizará el concurso de danzas autóctonas “Caylloma: Bailando Nuestra Historia”, un evento que busca poner en valor las expresiones culturales y tradiciones de los pueblos de la provincia.

La actividad organizada por la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca) y la Municipalidad Provincial de Caylloma se realizará el 20 de junio a las 10:00 de la mañana en el Coliseo La Montera de Chivay.

El concurso está dirigido a instituciones públicas y privadas, organizaciones culturales, agrupaciones artísticas y al público en general. Los participantes podrán presentar danzas tradicionales que representen la identidad cultural de Caylloma, con el objetivo de promover la preservación y recuperación de estas manifestaciones ancestrales.

Los organizadores informaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de junio. Los interesados pueden solicitar mayor información a los números 979 563 337 y 957 783 539.

La competencia forma parte del programa oficial de celebraciones por el aniversario provincial y reunirá a delegaciones de distintos distritos de Caylloma, que mostrarán la riqueza cultural heredada de generaciones pasadas a través de la música, el vestuario y las danzas típicas.