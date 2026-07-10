El Parlamento Andino reconoció al distrito de Caylloma, en la región Arequipa, como cuna del ganado de lidia, patrimonio histórico-cultural y referente turístico de la región andina, en mérito a la tradición ganadera que mantiene viva a través del concurso anual de ganado de lidia, una actividad que congrega a miles de visitantes.

La distinción fue oficializada mediante la Resolución de Despacho N.° 001-2025-2026-JFAA, entregada hoy al alcalde distrital, Juan Delgado Lacacta. El reconocimiento destaca el aporte del distrito a la preservación de la crianza del toro bravo y a la difusión de una de las expresiones culturales más representativas de la provincia.

El principal evento que sustenta este reconocimiento es el Concurso de Ganado de Lidia, que se realiza cada 5 de octubre como parte de las celebraciones por el aniversario de Caylloma, localidad ubicada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Este año, la actividad se desarrollará un día después de las elecciones regionales y municipales, en la plaza distrital Huayta Poncho.

Desde su primera edición, en 2014, el certamen ha logrado consolidarse como uno de los principales atractivos del distrito, reuniendo anualmente a más de 10 mil asistentes, entre ganaderos, criadores, aficionados y turistas.

Según los organizadores, el concurso se desarrolla conforme a lo establecido en la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, por lo que las actividades no contemplan la muerte del toro ni prácticas que impliquen maltrato o sufrimiento para los ejemplares.

Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento participaron el alcalde de Caylloma, Juan Delgado Lacacta; el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz; la consejera regional por Caylloma, Yesenia Choquehuanca; y Gustavo Góngora Rodríguez, en representación del parlamentario andino Fernando Arce Alvarado.