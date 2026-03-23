El distrito de Caylloma se alista para vivir con fervor la Semana Santa y recibir a más de 3 mil visitantes, informó el alcalde distrital Juan Delgado Lacacta. La autoridad destacó que esta festividad religiosa se celebra con profundas tradiciones que se mantienen vivas desde la época colonial, combinando misas diarias, procesiones y actividades comunitarias.

Según explicó, las celebraciones inician desde el Domingo de Ramos y se extienden hasta el Domingo de Resurrección, con una activa participación de la población. “Vivimos un acto de fe durante toda la semana. Todos los días hay misa y procesión, y la gente acompaña con mucha devoción”, señaló. Además, resaltó que los mayordomos organizan comidas tradicionales para compartir con los asistentes tras cada actividad religiosa.

El burgomaestre también invitó a los turistas a conocer la riqueza cultural del distrito, donde aún se conservan vestigios de su pasado colonial, como restos de antiguas iglesias y molinos mineros con más de 400 años de antigüedad. Indicó que, aunque antes existían trece templos, actualmente solo queda uno que se encuentra afectado por los sismos en años anteriores.

Respecto al acceso, Delgado Lacacta precisó que ya se realizaron trabajos de mantenimiento en las vías para garantizar la llegada de visitantes. Asimismo, expresó su expectativa de que en el futuro se concrete el asfaltado de la carretera, lo que permitiría integrar a Caylloma con otros destinos turísticos.

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