La nueva celda transitoria del relleno sanitario de Quebrada Honda en el distrito de Yura ya comenzó a operar, pero su vida útil será de apenas tres años, así lo informó el subgerente de Saneamiento, Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Milward Jesús Carnero Buiza, quien precisó que se trata de una medida temporal mientras se ejecuta el proyecto definitivo.

El funcionario explicó que, paralelamente, la comuna provincial impulsa el proyecto del nuevo relleno sanitario de Quebrada Honda, el cual demandará una inversión cercana a los S/236 millones y permitirá atender la disposición final de residuos de la población durante las próximas décadas, no obstante este esta en estudios y no se cuenta con expediente.

Carnero indicó que la ejecución de esta obra definitiva dependerá del cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos.

Mientras tanto, la nueva celda transitoria será la única alternativa para recibir los desechos sólidos que generan diariamente Arequipa y los municipios que utilizan este relleno sanitario.